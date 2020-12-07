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Haberler Galeri 2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! 2020 yılına damgasını vuran otomobiller belli oldu. Türkiye'de sürücüler en çok bu markaları tercih etti. Zirvede olan marka yine şaşırtmadı. İşte merakla beklenen o liste...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 11:26
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2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

2020'nin ilk 11 ayında hangi marka kaç otomobil sattı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

1. RENAULT
84.839 adet

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2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

2. FIAT
80.011 adet

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2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

3. VOLKSWAGEN
45.670 adet

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2020 en çok satan araba modelleri | Model bazında otomobil satış rakamları 2020 | Zirvede yine o var

4. TOYOTA
32.952 adet