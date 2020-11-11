11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste... Türkiye'de araç sürücülerinin en çok satın aldığı marka ve modelleri belli oldu. Yılın ilk 10 ayında açıklanan verilerde, zirveyi o dev firma aldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:45
  • 1
  • 17
2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste
ODD, 2020’nin ilk 10 ayında perakende otomobil piyasasındaki satış rakamlarını açıkları. İşte 2020’nin ilke 10 ayında en çok satış yapan ilk 15 firma.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

KIA
10.435

  • 3
  • 17
2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

MERCEDES-BENZ
11.135

  • 4
  • 17
2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

AUDI
15.614

  • 5
  • 17
2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

HONDA
15.769