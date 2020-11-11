2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste

2020 en çok satan araba modelleri | 2020 en çok satan araba markaları | İşte marka marka model model o liste... Türkiye'de araç sürücülerinin en çok satın aldığı marka ve modelleri belli oldu. Yılın ilk 10 ayında açıklanan verilerde, zirveyi o dev firma aldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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