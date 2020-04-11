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1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...
1996 model baba yadigarı Kartal SLX'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kaldı. Kimse arabanın bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordu. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.