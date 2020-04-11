11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

1996 model baba yadigarı Kartal SLX'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kaldı. Kimse arabanın bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordu. Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.

Baba yadigarı 96 model ‘Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi |Video BABA YADİGARI 96 MODEL 'KARTAL' MARKA ARACINI 4X4 CİPE ÇEVİRDİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 11.04.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 15:20
  • 1
  • 83
1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

1996 model baba yadigarı Kartal SLX'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kaldı.

  • 2
  • 83
1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model 'Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.

  • 3
  • 83
1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi. Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı.

  • 4
  • 83
1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti.

  • 5
  • 83
1996 model baba yadigarı Kartal SLX öyle bir hale geldi ki...

Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, "Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu otomobil olarak geçen bir araçtır. Biz bunu 4x4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şase üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık" dedi.