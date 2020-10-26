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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Güncel otomobil kampanyaları | İşte marka marka model model sıfır araç kampanyaları 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Güncel otomobil kampanyaları | İşte marka marka model model sıfır araç kampanyaları 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Güncel otomobil kampanyaları | İşte marka marka model model sıfır araç kampanyaları... Türkiye'de pandemi kaynaklı otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Araç alacak vatandaşların markaların 0 faizli olan modellerini almak istiyor. Bazı markalar kampanyalarını tek tek duyurmaya başladı. Kampanyalarda yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekti. İşte markaların yaptığı kampanyalar... Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:50 Son günlerde araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Bazı markalar ise belirli modellerde faizleri sıfıra çekti. İşte ayrıntılar... GALERİ DEVAM EDİYOR Citroën Türkiye, Ekim ayına özel hazırladığı finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın C3 modeli de, 50 bin TL kredi için aylık bin 500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile kampanyaya dahil edildi. Hafif ticari model Berlingo’da ise 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçeneklerini açıkladı. Bu kapsamda, A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Qashqai modelinin cam tavanlı dizel otomatik versiyonunda 75 bin liraya yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.