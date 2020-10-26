0 faizli araba kampanyaları 2020 | Güncel otomobil kampanyaları | İşte marka marka model model sıfır araç kampanyaları

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Güncel otomobil kampanyaları | İşte marka marka model model sıfır araç kampanyaları... Türkiye'de pandemi kaynaklı otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Araç alacak vatandaşların markaların 0 faizli olan modellerini almak istiyor. Bazı markalar kampanyalarını tek tek duyurmaya başladı. Kampanyalarda yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekti. İşte markaların yaptığı kampanyalar...