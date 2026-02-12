Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 personel alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı kurumlarında görevlendirilmek üzere 18 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 10-19 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Yerleştirmeler KPSS puanına göre gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında arşiv uzmanı, şoför, bahçıvan, destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi yer alıyor. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Değerlendirmelerde 2024 KPSS puan türleri esas alınacak.
HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALINACAK?
Alımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kadrolarında gerçekleştirilecek. Açılan kadrolar ve kontenjan dağılımları ise şu şekilde:
|Kadro / Unvan
|Kontenjan
|Arşiv Uzmanı
|1
|Destek Personeli-1 (Erkek)
|1
|Destek Personeli-2 (Bahçıvan-Erkek)
|2
|Destek Personeli-3 (Şoför-Erkek)
|1
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
|13
KPSS ŞARTI ARANIYOR
Arşiv Uzmanı kadrosu için lisans düzeyinde 2024 KPSS (B) grubu sınavına girme şartı aranıyor. Değerlendirme KPSSP3 puanına göre yapılacak ve sıralamaya giren adaylar sözlü sınava çağrılacak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli (Bahçıvan) kadrolarında ön lisans mezuniyeti ve KPSSP93 puanı esas alınacak.
Şoför ve Destek Personeli (1) kadroları için ise ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puanı şartı bulunuyor. Bu pozisyonlarda yerleştirme doğrudan puan sıralamasına göre yapılacak.