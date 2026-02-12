10 Şubat 2026 tarihinde başlayan başvurular, 19 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda tamamlayacak. Posta veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

🔸Arşiv Uzmanı kadrosunda sözlü sınav başarı sırası esas alınacak.

🔹Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonlarında ise atamalar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek. Göreve başlamayanların yerine 6 ay içinde yedek listeden atama yapılabilecek.

🔸Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.