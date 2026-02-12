CANLI YAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 personel alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı kurumlarında görevlendirilmek üzere 18 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 10-19 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Yerleştirmeler KPSS puanına göre gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında arşiv uzmanı, şoför, bahçıvan, destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi yer alıyor. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Değerlendirmelerde 2024 KPSS puan türleri esas alınacak.

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALINACAK?

Alımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kadrolarında gerçekleştirilecek. Açılan kadrolar ve kontenjan dağılımları ise şu şekilde:

Kadro / Unvan Kontenjan
Arşiv Uzmanı 1
Destek Personeli-1 (Erkek) 1
Destek Personeli-2 (Bahçıvan-Erkek) 2
Destek Personeli-3 (Şoför-Erkek) 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 13
KPSS ŞARTI ARANIYOR

Arşiv Uzmanı kadrosu için lisans düzeyinde 2024 KPSS (B) grubu sınavına girme şartı aranıyor. Değerlendirme KPSSP3 puanına göre yapılacak ve sıralamaya giren adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli (Bahçıvan) kadrolarında ön lisans mezuniyeti ve KPSSP93 puanı esas alınacak.

Şoför ve Destek Personeli (1) kadroları için ise ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puanı şartı bulunuyor. Bu pozisyonlarda yerleştirme doğrudan puan sıralamasına göre yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ARACILIĞIYLA YAPILACAK

10 Şubat 2026 tarihinde başlayan başvurular, 19 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda tamamlayacak. Posta veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

Başvuru sırasında sisteme şu belgelerin yüklenmesi gerekiyor:

  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • KPSS sonuç belgesi
  • Barkodlu SGK hizmet dökümü
  • Adli sicil kaydı
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan
  • Gerekli hallerde transkript ve mesleki deneyim belgeleri
  • Arşiv Uzmanı adaylarının ayrıca özgeçmiş sunması zorunlu olacak.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

🔸Arşiv Uzmanı kadrosunda sözlü sınav başarı sırası esas alınacak.

🔹Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonlarında ise atamalar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek. Göreve başlamayanların yerine 6 ay içinde yedek listeden atama yapılabilecek.

🔸Sonuçlar kurumun resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.

