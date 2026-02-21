Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesine 50 müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular 9-23 Şubat 2026 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor. Yazılı sınav 25 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, denetim kadrosunu güçlendirmek için giriş sınavıyla 50 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Adayların KPSS'den en az 80 puan almış olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Süreç yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yürütülecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR
Başvurular 9 Şubat 2026'da başladı ve 23 Şubat 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar müracaatlarını yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden tamamlayabilecek. Posta veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.
Başvuru sırasında yanlış beyan verenlerin sınav sonuçları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem uygulanacak.
KİMLER BAŞVURULAR?
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca:
- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İİBF mezunu olması
- Yurt içi veya YÖK denkliği bulunan yurt dışı üniversitelerden mezun olması
- 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması
- Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmaması
- 2024 veya 2025 KPSS A grubu puan türünden en az 80 puan alınması gerekiyor.
KONTENJAN VE PUAN TÜRLERİ
|Fakülte
|Kontenjan
|KPSS Puan Türü
|Siyasal Bilgiler / İktisat / İşletme / İİBF
|30
|P-48
|Hukuk Fakültesi
|20
|P-4
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Giriş sınavı iki aşamalı olacak. Yazılı sınav 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Yazılıyı geçen adaylar sözlü sınava alınacak. Yazılı sınavda başarı için 100 üzerinden en az 70 puan şartı bulunuyor. Aynı baraj sözlü sınav için de geçerli olacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Yazılı sınav konuları neler?
Sınav tek oturum test usulü uygulanacak. Hukuk mezunları ile diğer fakültelerden mezun adaylara farklı soru dağılımı uygulanacak. Konu başlıkları:
- Maliye ve ekonomi
- Hukuk (kamu ve özel hukuk)
- Muhasebe
- Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca)
Sözlü sınavda neler değerlendirilecek?
Adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, genel kültür ve teknolojik gelişmelere açıklığı ölçülecek. Sözlüde de en az 70 puan alma şartı aranacak. Başarı sıralamasına göre asil ve yedek aday listeleri ilan edilecek.
Son başvuru tarihi ne zaman?
GSB müfettiş yardımcısı alımı başvurusu 23 Şubat 2026 saat 23.59'da sona erecek.