Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, denetim kadrosunu güçlendirmek için giriş sınavıyla 50 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Adayların KPSS'den en az 80 puan almış olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Süreç yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yürütülecek.