Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 24 bilişim personeli alacak: Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 24 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. 17 Şubat saat 10.00 itibarıyla başlayan başvurular 3 Mart 2026 saat 23.59'a kadar edecek. Yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alımlar kabul edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim kadrolarını güçlendirmek amacıyla farklı uzmanlık alanlarında sözleşmeli personel istihdamına gidiyor. Merkez teşkilatında görev yapacak adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirecek ve süreç, başvuru şartlarının sağlanmasının ardından sınav aşamasıyla devam edecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak? Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden elektronik ortamda tamamlayacak. Sistem dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Hangi Kadrolara Ne Kadar Kontenjan Ayrıldı? Bakanlık bilişim personeli alımını farklı uzmanlık alanlarına dağıttı. Toplam 24 personel için kadro bazlı kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları şöyle belirlendi: Sıra Kadro / Pozisyon Ücret Katsayısı Alınacak Kişi Sınava Çağrılacak 1 Yazılım Mimarı 4 2 20 2 Siber Güvenlik Mimarı 4 1 10 3 Büyük Veri ve Veri Tabanı Uzmanı 4 1 10 4 Ağ Mimarı 4 1 10 5 Kıdemli .NET Yazılım Uzmanı 3 4 40 6 Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı 3 1 10 7 Kıdemli DevOps Uzmanı 3 1 10 8 Kıdemli Sistem Uzmanı 3 1 10 9 .NET Yazılım Uzmanı 2 12 120

Genel Başvuru Şartları Neler? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel memuriyet şartlarını taşımak

Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bölümlerden mezun olmak

Alternatif olarak dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Ücret tavanı iki katını geçmeyen pozisyonlar için en az 3 yıl, diğer kadrolar için en az 5 yıl bilişim alanında mesleki deneyime sahip olmak

Deneyimi kamu veya özel sektörde SGK primleriyle belgelenmiş hizmet süreleriyle kanıtlamak

Bilgisayar donanımı ve ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Başvuruda Son Gün 3 Mart Başvuru süresi 3 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek. Süre bitiminden sonra gönderilen başvurular geçersiz sayılacak ve adayların yeniden başvuru hakkı olmayacak.