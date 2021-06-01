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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...
Zirveye oynarken veda iddiası... Teşkilat dizisinde kafalar karışık. O isimin akıbeti merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat için flaş iddia ortaya atıldı. Canını dişine takarak mücadele eden bir ekip mücadelesini anlatan dizide beklenmedik ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Teşkilat dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un ayrılmak istediği söylentileri üzerine hayranlarının meraklı bekleyişi sürüyor. Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda dizide olup olmayacağına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 01:14
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