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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

Zirveye oynarken veda iddiası... Teşkilat dizisinde kafalar karışık. O isimin akıbeti merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat için flaş iddia ortaya atıldı. Canını dişine takarak mücadele eden bir ekip mücadelesini anlatan dizide beklenmedik ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Teşkilat dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un ayrılmak istediği söylentileri üzerine hayranlarının meraklı bekleyişi sürüyor. Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda dizide olup olmayacağına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 01:14
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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

TRT 1 ekranlarında farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Teşkilat dizisinde ayrılık iddiaları geldi. Ancak hayranlarını üzecek açıklama en meselesi olabilir. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılmak istediği iddia edildi. Teşkilat dizisinde öne çıkan isimler arasında yer alan Ertuğrul'un akıbeti merak edilmeye başladı. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİNDEN AYRILACAK MI?

Sevilen oyuncunun ayrılığna yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak

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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak

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Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.