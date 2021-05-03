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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Efsane şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkılarıyla müzik piyasasına damgasını vursa da özel hayatını kameralardan uzakta tuttu. Usta şarkıcı son dönemde açıklamalarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Hayranları tarafından mercek altına alınan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 22:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 22:51
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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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  • 103
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA