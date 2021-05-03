Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Efsane şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkılarıyla müzik piyasasına damgasını vursa da özel hayatını kameralardan uzakta tuttu. Usta şarkıcı son dönemde açıklamalarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Hayranları tarafından mercek altına alınan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.