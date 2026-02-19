Yıldız Tilbe’den anlamlı adım! Gazze Çadır Kenti hizmete girdi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen Filistinliler için anlamlı bir yardımda bulundu. Sanatçının yaptığı bağışla hayata geçirilen "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" projesi tamamlandı.
Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Filistinli yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 2 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gazze'deki yapıların yüzde 90'ı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Evlerini kaybeden yüz binlerce Filistinli, çoğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Barınma sorununun her geçen gün daha da derinleştiği bölgede, en temel ihtiyaçların başında güvenli bir çatı geliyor. Evleri yıkılan aileler için başlarını sokabilecekleri bir çadır dahi hayati önem taşırken, yardımlar ise sınırlı imkanlarla ulaştırılmaya çalışılıyor.
Gazze'ye daha önce de çeşitli insani yardımlarda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez kalıcı bir çözüm için harekete geçti. Tilbe'nin 300 bin dolarlık bağışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" kuruldu.
Kurulan çadır kentte, evlerini kaybeden çok sayıda ailenin barınması hedefleniyor. Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.
Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlileri sığındığı "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" geçtiğimiz düzenlenen törenle açıldı.