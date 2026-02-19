CANLI YAYIN
Yıldız Tilbe’den anlamlı adım! Gazze Çadır Kenti hizmete girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen Filistinliler için anlamlı bir yardımda bulundu. Sanatçının yaptığı bağışla hayata geçirilen "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" projesi tamamlandı.

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Filistinli yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 2 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gazze'deki yapıların yüzde 90'ı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Evlerini kaybeden yüz binlerce Filistinli, çoğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Barınma sorununun her geçen gün daha da derinleştiği bölgede, en temel ihtiyaçların başında güvenli bir çatı geliyor. Evleri yıkılan aileler için başlarını sokabilecekleri bir çadır dahi hayati önem taşırken, yardımlar ise sınırlı imkanlarla ulaştırılmaya çalışılıyor.

Gazze'ye daha önce de çeşitli insani yardımlarda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez kalıcı bir çözüm için harekete geçti. Tilbe'nin 300 bin dolarlık bağışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" kuruldu.

Kurulan çadır kentte, evlerini kaybeden çok sayıda ailenin barınması hedefleniyor. Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.

Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlileri sığındığı "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" geçtiğimiz düzenlenen törenle açıldı.

- İKİNCİSİ YAKINDA AÇILACAK

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.


Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.

Ebu Enver, gelecek hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ikincisinin açılacağı haberini verdi.

- "BİZE GÜZEL BİR ÇADIR VERDİLER"

Çadır kente Ravda bölgesinden gelerek yerleşen Filistinli kadın, daha önce küçücük bir odada 4 kız ve 3 oğluyla yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail saldırılarında eşi ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, daha önce bir anaokuluna sığındıklarını belirterek, "Biz bir anaokulunda kalıyorduk. Yanımızda çok ama çok küçük bir oda vardı. Sekiz kişiydik. Dört kızım, üç oğlum var. Çok dar bir odadaydık bize yeterli gelmiyordu. Elhamdülillah sonra bize daha geniş, iyi bir çadır verdiler ve iki de iyi banyo sağladılar." dedi.

Bu çadır kente sığınmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli kadın, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bize güzel bir çadır verdiler. 'Ya Rabbi kuzeye mi gideyim, yoksa güneye mi?' diye düşünüyordum. Güneyde de ölümler var. Benim de 4 yaralım var. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun her halükarda. Yaşanan her şey Allah'tandır. Allah rahmet eylesin. Yeni tutunmuştuk, biraz sevinmiştik. Ev gitti, eş gitti. Dünyadaki dayanağım gitti. Eşimden sonra hayatım cehenneme döndü. Ama Allah var. Elhamdülillah her şeye rağmen."

