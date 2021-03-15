Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yıldız Tilbe, şimdi de nostaljik paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Yıllar öncesine ait fotoğraflarını paylaşan Tilbe, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetildi. Tilbe ayrıca, 'La Casa de papel' dizisinde 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.