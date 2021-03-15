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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yıldız Tilbe, şimdi de nostaljik paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Yıllar öncesine ait fotoğraflarını paylaşan Tilbe, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetildi. Tilbe ayrıca, 'La Casa de papel' dizisinde 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:28
Pandemi döneminde sosyal medya hesabını daha da aktif kullanmaya başlayan Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Tilbe, Nesrin Cavadzade'ye ve dünyaca ünlü oyuncu Alba Flores'e benzetildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR NESRİN CAVADZADE'YE BENZETİLDİ
Yıldız Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları "Nesrin Cavadzade sandım", "Gençken Nesrin Cavadzade'ymiş" şeklide yorumlar yaptı.
Tilbe ayrıca, 'La casa de papel' dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.
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