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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yıldız Tilbe, şimdi de nostaljik paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Yıllar öncesine ait fotoğraflarını paylaşan Tilbe, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzetildi. Tilbe ayrıca, 'La Casa de papel' dizisinde 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:28
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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

Pandemi döneminde sosyal medya hesabını daha da aktif kullanmaya başlayan Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Tilbe, Nesrin Cavadzade'ye ve dünyaca ünlü oyuncu Alba Flores'e benzetildi.

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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

NESRİN CAVADZADE'YE BENZETİLDİ

Yıldız Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti.

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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

Sosyal medya kullanıcıları "Nesrin Cavadzade sandım", "Gençken Nesrin Cavadzade'ymiş" şeklide yorumlar yaptı.

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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

Tilbe ayrıca, 'La casa de papel' dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

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Yıldız Tilbe gençlik fotoğraflarını paylaştı! Herkes Nesrin Cavadzade sandı

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