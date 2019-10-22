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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Biz onu başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpare filmiyle tanıyoruz ama o pek çok Yeşilçam filmde rol aldı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları...Yeşilçam'ı güzelliği ile mest eden Yaprak Özdemiroğlu daha sonraları beyazperdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... İşte başta Yapram Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi

Giriş Tarihi: 22.10.2019 06:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 06:44
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın...

İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Engin Akyürek

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Engin Akyürek

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Avni Yalçın

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı

Itır Esen