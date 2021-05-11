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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:09
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Savaş Dinçel

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ