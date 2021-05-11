Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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