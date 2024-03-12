Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden Nubar Terziyan, Yeşilçam'da canlandırdığı sevecen baba, sütçü dede, iyi yürekli bakkal ve tonton baba rolleriyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Usta oyuncu, kariyeri boyunca pek çok karakterle hafızalarda yer etti. Şimdi ise şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı: Terziyan, meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İşte Nubar Terziyan'ın yeğeni...