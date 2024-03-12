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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden Nubar Terziyan, Yeşilçam'da canlandırdığı sevecen baba, sütçü dede, iyi yürekli bakkal ve tonton baba rolleriyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Usta oyuncu, kariyeri boyunca pek çok karakterle hafızalarda yer etti. Şimdi ise şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı: Terziyan, meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İşte Nubar Terziyan'ın yeğeni...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:24
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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Nubar Terziyan, baba rolleriyle sinema dünyasında iz bıraktı. Tonton baba ve dede karakterleriyle tanınan Terziyan, 450'den fazla filmde rol aldı.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu, 4 Ocak 1994'te 84 yaşında vefat etti. Terziyan, Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Hatırlanmaya devam eden Terziyan'ın yeğeni ise ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu. Fedon, Rum bir babanın ve Ermeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalışan Fedon, 1991 yılında şarkı söylemeye başladı.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısı çıktı! Kimsenin aklına gelmezdi! Meğer yeğeni...

Şimdilerde 76 yaşında olan ve adeta yıllara meydan okuyan Fedon, Senin İçin adlı ilk albümünü 1991 yılında çıkardı. Ünlü isim aynı zamanda TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.