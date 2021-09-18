Yeşilçam'ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlarını şoke etti. Fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği bilinen Şoray'ın giderek zayıfladığını ortaya koydu. Katıldığı bir davette görüntülenen Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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