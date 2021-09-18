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Yeşilçam'ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlarını şoke etti. Fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği bilinen Şoray'ın giderek zayıfladığını ortaya koydu. Katıldığı bir davette görüntülenen Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 12:12
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Yeşilçam’ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam’ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu.

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Yeşilçam’ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada olay oldu.

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Yeşilçam’ın efsanesi Türkan Şoray son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray'ın son hali...