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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden biri olan Hayati Hamzaoğlu, Türk sinemasına damgasını vurmuş unutulmaz bir oyuncuydu. Sert bakışları ve karakteristik tarzıyla hafızalara kazınan Hamzaoğlu, birçok önemli yapımın başrolünde yer almıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi klasikleşmiş filmlerde izleyicilerle buluşmuştu. Ünlü ismin oğlu meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:26
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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Yeşilçam'ın sert bakışları ve karakteristik tarzıyla tanınan usta oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, Türk sinema tarihinde unutulmaz bir yere sahiptir. Usta oyuncu, Malkoçoğlu Kurt Bey, Çöl Kartalı, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi önemli yapımlarda başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı

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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu. Kötü adam rolleriyle hafızlara kazınan usta aktörün oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu, Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu'ndan başkası değil.

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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

İşte başta Hayati Hamzaoğlu olmak üzere ünlülerin babaları...