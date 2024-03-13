13 Mart 2024, Çarşamba
Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızı...
Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden biri olan Hayati Hamzaoğlu, Türk sinemasına damgasını vurmuş unutulmaz bir oyuncuydu. Sert bakışları ve karakteristik tarzıyla hafızalara kazınan Hamzaoğlu, birçok önemli yapımın başrolünde yer almıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi klasikleşmiş filmlerde izleyicilerle buluşmuştu. Ünlü ismin oğlu meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:26
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