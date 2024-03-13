Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi oyuncuymuş! Kimse tahmin edemedi! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı