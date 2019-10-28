Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve Çitlenbik rolüyle hafızalara kazının İhsan Küçüktepe, yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı. 1972'ye kadar Çitlenbik rolleriyle Yeşilçam filmlerinde oynayan İhsan Küçüktepe, oyunculuk hayatına devam etti. Yeşilçam'daki Çitlenbik rolünün ardından 1975'de çekilen Aşk-ı Memnu'da, İbo ile Güllüşah ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı. İhsan Küçüktepe'nin Yeşilçam'daki Çitlenbik rolünün ardından yıllar geçtikten sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.