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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve Çitlenbik rolüyle hafızalara kazının İhsan Küçüktepe, yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı. 1972'ye kadar Çitlenbik rolleriyle Yeşilçam filmlerinde oynayan İhsan Küçüktepe, oyunculuk hayatına devam etti. Yeşilçam'daki Çitlenbik rolünün ardından 1975'de çekilen Aşk-ı Memnu'da, İbo ile Güllüşah ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı. İhsan Küçüktepe'nin Yeşilçam'daki Çitlenbik rolünün ardından yıllar geçtikten sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 07:09
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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!

Çitlenbik rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren İhsan Küçüktepe, son haliyle sosyal medyayı salladı. Yeşilçam'da Çitlenbik rolüyle hafızalara kazınan İhsan Küçüktepe'nin yıllar sonraki hali ortaya çıktı. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri.

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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!

Necat Aslan

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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!
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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!

Alp Eren Khamis

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Yeşilçam'ın efsanesi Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe bakın şimdi ne halde!