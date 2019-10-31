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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Al Yazmalım'da Cemşit karakterine hayat veren Ahmet Mekin, yıllar sonra itiraflarda bulundu. Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile Yeşilçam'ın kült fimlerinden Al Yazmalım'da rol alan Ahmet Mekin, "İşsizlik beni Türkiye'nin önemli jönlerinden biri yaptı" dedi. Yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme oturan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in son hali dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:04
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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Al Yazmalım'da Cemşit karakterine hayat veren Ahmet Mekin, yıllar sonra itiraflarda bulundu. Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile Yeşilçam'ın kült fimlerinden Al Yazmalım'da rol alan Ahmet Mekin, "İşsizlik beni Türkiye'nin önemli jönlerinden biri yaptı" dedi. Yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme oturan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in son hali dikkat çekti.

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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme oturan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in son hali dikkat çekti.

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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Ahmet Mekin, "Fiziğimin düzgün oluşu dolayısıyla beni sinemaya adeta zorla soktular. 'Bir iki filmde oynar, bırakırım.' diye düşünüyordum. 200 film yaptım. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı. İlk filmde oynadıktan sonra yapımcılardan talep üstüne talep aldım. Sinemadan bir daha kopamadık. 63 yıl bu sektörden ekmek yedik. İyi ki de bu sektörde kalmışım. Hayatımı sinemayla kazandım. Çocuklarımı büyüttüm. Güzel bir ailem oldu." diye konuştu.

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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Mekin, "Tek kamerayla filmler çekiliyordu. İki tahta rayın üzerindeki arabanın altına sabun koyarak kaydırıyorlardı. Şimdiki oyuncular profesyonelliği tam yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Ahmet Mekin dahil Yeşilçam ünlülerinin yıllar sonraki halleri dikkat çekti. İşte yıllar içindeki değişimleri...