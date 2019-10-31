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Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Al Yazmalım'da Cemşit karakterine hayat veren Ahmet Mekin, yıllar sonra itiraflarda bulundu. Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile Yeşilçam'ın kült fimlerinden Al Yazmalım'da rol alan Ahmet Mekin, "İşsizlik beni Türkiye'nin önemli jönlerinden biri yaptı" dedi. Yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme oturan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in son hali dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:04
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