Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı! Bakın şimdi ne halde

Ahmet Mekin, "Fiziğimin düzgün oluşu dolayısıyla beni sinemaya adeta zorla soktular. 'Bir iki filmde oynar, bırakırım.' diye düşünüyordum. 200 film yaptım. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı. İlk filmde oynadıktan sonra yapımcılardan talep üstüne talep aldım. Sinemadan bir daha kopamadık. 63 yıl bu sektörden ekmek yedik. İyi ki de bu sektörde kalmışım. Hayatımı sinemayla kazandım. Çocuklarımı büyüttüm. Güzel bir ailem oldu." diye konuştu.