Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat birgün gerçekleri farkeden amca bey Serpil'in bahçivan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır… Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir işadamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.