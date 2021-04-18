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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şaşkın Damat' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şaşkın Damat filminde Serpil karakterini canlandıran Meral Zeren ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 06:46
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