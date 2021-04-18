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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şaşkın Damat' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şaşkın Damat filminde Serpil karakterini canlandıran Meral Zeren ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 06:46
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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Şaşkın Damat filminde Serpil karakteriyle akıllara kazınan ve Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren'in son görüntüsü yok artık dedirtti. Meral Zeren Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı. Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Zeki Ökten'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, Ali Şen, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi isimler yer alıyor.

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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

ŞAŞKIN DAMAT KONUSU

Şaşkın Damat filminin konusu: Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler.

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Yeşilçam efsanesi Şaşkın Damat filminin Serpil'i Meral Zeren son haliyle herkesi şaşırttı

Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat birgün gerçekleri farkeden amca bey Serpil'in bahçivan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır… Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir işadamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.