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Yeşilçam efsanesi İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane'si Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı
Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan İyi Aile Çocuğu filminin Ferdane'si son haliyle herkesi şaşırttı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de İyi Aile Çocuğu' filmindeki Ferdane karakteriydi. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 06:47
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