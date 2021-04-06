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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu son haliyle herkesi şaşırttı Yeşilçam efsanesi Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Casus Hatice rolüyle tanınan efsane oyuncu Melike Zobu'nun son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:12
Bir döneme damgasını vuran ve izleyenlerin yüzünde hala tebessüm bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Deli Deli Küpeli sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kimileri hala ekranlarda veya sahnelerde yer alıyor. Kimileri ise onun gibi köşesinde çekiliyor, ortadan kayboluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deli Deli Küpeli'nin Hatice'si Melike Zobu'ya bir de şimdi bakın. Tanımakta güçlük çekeceksiniz.
MELİKE ZOBU KİMDİR?
Oyuncu Melike Zobu özellikle 1978 ve 1992 yılları arasında rol aldığı bir çok sinema filmi ile dikkatleri üzerine çeken isimlerdendir.
1963 yılında dünyaya gelmiş baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'nun yeğenidir, aynı zamanda usta sinema oyuncusu ve tiyatrocu Bilge Zobu ile kuzendir.
Melike Zobu Raki lakaplı Güney Zobu'nun kızıdır. Babasının dedesi ünlü paşalardan Hasan Rıza Zobu, babası ise Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu'dur.