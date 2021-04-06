Yeşilçam efsanesi Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu son haliyle herkesi şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve izleyenlerin yüzünde hala tebessüm bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Deli Deli Küpeli sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kimileri hala ekranlarda veya sahnelerde yer alıyor. Kimileri ise onun gibi köşesinde çekiliyor, ortadan kayboluyor.