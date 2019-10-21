Yeşilçam efsanesi Celal Yonat bakın nereli çıktı! Arap Celal diyorlardı...

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Herkesin Arap olarak bildiği Celal Yonat bakın nereli çıktı... Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?