Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Akil Öztuna'nın ailesi belki de bu baskılara boyun eğebilirdi ve olaylar çok daha trajik bir biçimde sona erebilirdi. Kaldı ki, şüphesiz Akil Öztuna'nın hikayesi gibi gün yüzüne çıkmamış birçok hikayenin var olduğunu da öngörebiliriz.