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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte Tosun Paşa'da oynayan Akil Öztuna, yıllar önce sette hayatını kaybetmiş. Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Habamam Sınıfı'nda da yer alan usta oyuncu, Akil Hoca karakterine hayat vermişti. Topun Paşa'da da ailenin babasını canlandıran Akil Öztuna, Yeşilçam'ın unutulmaz filminin setinde hayatını kaybetmiş. Peki her şey nasıl gerçekleşti?
Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:03
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