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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte Tosun Paşa'da oynayan Akil Öztuna, yıllar önce sette hayatını kaybetmiş. Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Habamam Sınıfı'nda da yer alan usta oyuncu, Akil Hoca karakterine hayat vermişti. Topun Paşa'da da ailenin babasını canlandıran Akil Öztuna, Yeşilçam'ın unutulmaz filminin setinde hayatını kaybetmiş. Peki her şey nasıl gerçekleşti?

Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:03
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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Habamam Sınıfı filmindeki Akil Hoca karakteriyle tanınan usta oyuncu Akil Öztuna sette gerçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocasını oynayan ve Kemal Sunal ile birlikte Tosun Paşa filminde yer alan usta oyuncu Akil Öztuna ölüm sebebi şoke etti.

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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Filmin çekimleri sırasında Akil Öztuna deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında da iç kanama sebebiyle hayatını yitirmiş.

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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri aynı anda sürdürülüyormuş bu sebeple filmlerin yapımcıları Akil Öztuna'nın ailesine, oyuncunun bir an önce hastahaneden çıkarılması için baskıda bulunmuş ancak bu baskılar neyse ki ailenin cephesinde hiçbir sonuca ulaşmamış.

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Yeşilçam efsanesi Akil Öztuna, Kemal Sunal'ın o filminde hayatını kaybetmiş

Akil Öztuna'nın ailesi belki de bu baskılara boyun eğebilirdi ve olaylar çok daha trajik bir biçimde sona erebilirdi. Kaldı ki, şüphesiz Akil Öztuna'nın hikayesi gibi gün yüzüne çıkmamış birçok hikayenin var olduğunu da öngörebiliriz.