Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da Neslihan Batur'u öldürdüğünü itiraf etti! "Bunların hepsini Taksim Meydanı'na assınlar"

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika bir gelişme yaşandı. 3 gün önce evden çıkan 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un "1 saate döneceğim" diyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtilmişti. Genç kadının sevgili Habib Başar tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Habib Başar, cinayeti itiraf etti. İşte Neslihan Batur'un cesedinin bulunduğu yer ve Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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