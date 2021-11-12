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Haberler Galeri Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da Neslihan Batur'u öldürdüğünü itiraf etti! "Bunların hepsini Taksim Meydanı'na assınlar"

Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da Neslihan Batur'u öldürdüğünü itiraf etti! "Bunların hepsini Taksim Meydanı'na assınlar"

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika bir gelişme yaşandı. 3 gün önce evden çıkan 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un "1 saate döneceğim" diyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtilmişti. Genç kadının sevgili Habib Başar tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Habib Başar, cinayeti itiraf etti. İşte Neslihan Batur'un cesedinin bulunduğu yer ve Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 11:34
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Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı’da Neslihan Batur’u öldürdüğünü itiraf etti! Bunların hepsini Taksim Meydanı’na assınlar

ATV'nin gündüz kuşağının lider programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi yaşandı.

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Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı’da Neslihan Batur’u öldürdüğünü itiraf etti! Bunların hepsini Taksim Meydanı’na assınlar

46 yaşındaki bir süredir kayıp olan Neslihan Batur' u kızının ihbarı ile arama çalışmaları devam ediyordu.

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Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı’da Neslihan Batur’u öldürdüğünü itiraf etti! Bunların hepsini Taksim Meydanı’na assınlar

Şüpheli kayıp Müge Anlı programında 2 günde çözüldü.

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Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı’da Neslihan Batur’u öldürdüğünü itiraf etti! Bunların hepsini Taksim Meydanı’na assınlar

Cinayet ortaya çıkmadan Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılan Habib Başar, bir röportaj vererek Neslihan Batur'u çok sevdiğini ve bir an önce bulunmasını istediğini belirtti.

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Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı’da Neslihan Batur’u öldürdüğünü itiraf etti! Bunların hepsini Taksim Meydanı’na assınlar

Yaşadığı ilişkiyi eşi ve çocuklarının da öğrendiğini söyleyen Habib Başar'ın 'pişmanım' sözleri üzerine polis ekipleri canlı yayında gözaltına almıştı.