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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisi yeni bölümleriyle hafta içi her gün izleyicilerin karşısına gelmeye devam ederken dizinin takipçileri de dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Yemin dizisinde Narin karakterini canlandıran güzel oyuncu Yağmur Shahbazova ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Peki Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova kimdir? Dizide Kemal karakteriyle yaşadığı aşkla konuşulan Narin'i daha önce hiç böyle görmediniz...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:41
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!