Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Eski eşi Okan Kurt'a geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği görüntüyle tepki çeken Demet Akalın'ın sivri dilinden bu kez basın mensupları da nasibini aldı. İstanbul'da klinik çıkışı arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen şarkıcı, makyajsız hali ve yüzündeki sivilcelerle tanınmaz haldeydi. Yürürken röportaj yapmadığını söyleyip soruları yanıtsız bırakan Akalın'ın "Hem zaten ben konuşacak olsam televizyon kanallarına konuşurum" sözleri büyük tepki çekti.