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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Yemin dizisi yeni bölümleriyle hafta içi her gün izleyicilerin karşısına gelmeye devam ederken dizinin takipçileri de dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Yemin dizisinde Narin karakterini canlandıran güzel oyuncu Yağmur Shahbazova ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Peki Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova kimdir? Dizide Kemal karakteriyle yaşadığı aşkla konuşulan Narin'i daha önce hiç böyle görmediniz...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:41
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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Yemin dizisi yeni bölümleriyle hafta içi her gün izleyicilerin karşısına gelmeye devam ederken dizinin takipçileri de dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor.

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  • 68
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Yemin dizisinde Narin karakterini canlandıran güzel oyuncu Yağmur Shahbazova ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Peki Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova kimdir? Dizide Kemal karakteriyle yaşadığı aşkla konuşulan Narin'i daha önce hiç böyle görmediniz...

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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Eski eşi Okan Kurt'a geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği görüntüyle tepki çeken Demet Akalın'ın sivri dilinden bu kez basın mensupları da nasibini aldı. İstanbul'da klinik çıkışı arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen şarkıcı, makyajsız hali ve yüzündeki sivilcelerle tanınmaz haldeydi. Yürürken röportaj yapmadığını söyleyip soruları yanıtsız bırakan Akalın'ın "Hem zaten ben konuşacak olsam televizyon kanallarına konuşurum" sözleri büyük tepki çekti.

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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

İŞTE ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Hande Erçel

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Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!
Yemin dizisinin Narin'i Yağmur Shahbazova makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Hande Erçel