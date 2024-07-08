08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazinde gündeminde sıkça yer alıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Deniz, bu kez üzücü bir haberle gündem oldu. Ablası Huri Deniz, babaannesinin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 16:01 Güncelleme: 08.07.2024 16:01
  • 1
  • 123
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

"Yargı, Aşk 101, Vatanım Sensin, Sil Baştan, Bir Deli Rüzgar gibi projelerle tanınan Pınar Deniz, oyuncu Kaan Yıldırım ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor. Ünlü çift geçtiğimiz gün Bodrum'da tatilde görüntülenmişti.

  • 2
  • 123
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

Kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, bu kez de üzüzü bir haberle gündem oldu.

  • 3
  • 123
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

Deniz'in babaannesi hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Huri Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

  • 4
  • 123
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

Huri Deniz'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Küçücük gövdesi vardı, içine kaç hayat sığdırdı, kaç çocuğa can verdi, evine ocağına sıkı sıkı tutunanlardan, doğru veya yanlış bilemem tam bir dişi kuştu

Ailedeki tüm kadınlar çoktan büyümüştü hep, herkesin gözlerinde acı, isyan, kabulleniş, çalınmış hayatlarını görürsünüz. O tüm bunlara rağmen yerini terk etmeyenlerden

  • 5
  • 123
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

O koca ailenin temellerinden biriydi, diğeri de dedem.Hiç yorulmazdı sanki, hayatta bedeniyle kapladığı küçücük yerden koca hayatlar yarattı. Hayata tutunuşu, dirençli yapısı, kendince kafa tutardı yaşama