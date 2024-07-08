08 Temmuz 2024, Pazartesi
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazinde gündeminde sıkça yer alıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Deniz, bu kez üzücü bir haberle gündem oldu. Ablası Huri Deniz, babaannesinin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş: 08.07.2024 16:01 Güncelleme: 08.07.2024 16:01
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