Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in babaannesi vefat etti! Ablası Huri Deniz acı haberi böyle duyurdu...

Huri Deniz'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Küçücük gövdesi vardı, içine kaç hayat sığdırdı, kaç çocuğa can verdi, evine ocağına sıkı sıkı tutunanlardan, doğru veya yanlış bilemem tam bir dişi kuştu



Ailedeki tüm kadınlar çoktan büyümüştü hep, herkesin gözlerinde acı, isyan, kabulleniş, çalınmış hayatlarını görürsünüz. O tüm bunlara rağmen yerini terk etmeyenlerden



