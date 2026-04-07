Yanlışlıkla bağırsağı kesilmişti: Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyat masasına yatıyor

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 15:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat olacağını duyurdu. Hastalığına dair sosyal medya üzerinden bilgi veren Bekiroğlu, "Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum" dedi.

"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarla gösterdiği performanslarla tanınan oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon sebebiyle 7. kez bıçak altına yatacak.

Yaşadıklarını ilk olarak katıldığı bir programda anlatan ünlü isim, "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Bu sırada yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik. Ardından karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var" demişti. İki yılda 6 kez operasyon geçiren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, son ameliyatı sonrası yayınladığı video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla dile getirmişti.

"DOKTORLAR 'İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜN' DİYE BENİ UYARDI" "Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim" diyen Bekiroğlu, bu süreci paylaşmamayı tercih ettiğini ancak hem fiziksel hem psikolojik olarak yorulduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün iki kez. Dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı" dedi. Yaşadıklarının hatalı ameliyatın sonucu olduğunu öne süren Bekiroğlu, bu sebeple hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR Birkaç gün önce kendisini hiç yalnız bırakmayan annesi Süheyla Bekiroğlu'na "Cefakar annem, hakkın ödenmez" diyerek teşekkür eden Aslı Bekiroğlu son paylaşımında da tedavi süreciyle ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

"YARIN SABAH YENİDEN AMELİYATA GİRİYORUM" Hastane odasında çekilen fotoğraflarını paylaşan Aslı Bekiroğlu, "Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum" diyerek 7. kez operasyon geçireceğini duyurdu. Takipçilerinden "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek destek bekleyen ünlü oyuncu, paylaşımında Cem Karaca'nın "Bu son olsun" adlı şarkısını kullandı.