Yalı Çapkını'nın Seyran'ı da estetikli çıktı! Afra Saraçoğlu'nun eski hali şaşırttı! Doğal güzel değilmiş...

Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Afra Saraçoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ancak, yetenekli oyuncu, yıllar içine büyük bir değişim geçirdi. 25 yaşındaki oyuncunun doğal güzel olduğunu zannedenler, eski fotograflarını görünce şoke oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nın estetiksiz hali...