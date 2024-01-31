31 Ocak 2024, Çarşamba
Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
Ünlülerin zayıflama sırları birçok kişi tarafından merak ediliyor. "Yalan Dünya" dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak, verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, 2017 yılında verdiği bir özel röportajda kilo verme yöntemini açıklamıştı. Yaptığı diyet ise takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte İrem Sak'ı incecik yapan plazma diyeti...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:15
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