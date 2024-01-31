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Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

Ünlülerin zayıflama sırları birçok kişi tarafından merak ediliyor. "Yalan Dünya" dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak, verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, 2017 yılında verdiği bir özel röportajda kilo verme yöntemini açıklamıştı. Yaptığı diyet ise takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte İrem Sak'ı incecik yapan plazma diyeti...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:15
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Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

Ünlülerin zayıflamak için uyguladığı diyetlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Magazin dünyasında adından sıça söz ettiren oyuncu İrem Sak'ın uyguladığı diyet yöntemi ise trend oldu. İşte, İrem Sak'ın uyguladığı plazma diyeti hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

Başrollerinde; Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Rutkay Aziz, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hümeyra ve Gönül Ülkü'nün yer aldıkları "Yalan Dünya" dizisi bir zamanlar 70'den 70'e herkes tarafından izleniyordu. Dizi, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun zayıflama yöntemi merak konusu oluyor.

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Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

PLAZMA DİYETİNİ UYGULAMIŞ!

Yıllar önce verdiği bir röportajda kilolarıyla ilgili konuşan İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" demişti.

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Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

PLAZMA DİYETİ NEDİR?

Plazma diyeti, kilo kaybını hedefleyen bir diyet programı olarak tanımlanmaktadır. İrem Sak'ın uyguladığı gibi, ünlülerin tercih ettiği bir diyet yöntemi olarak bilinir. Ancak, bu tarz diyetlerin sağlıklı ve uzun vadeli sonuçlar doğurup doğurmadığı konusunda bilimsel bir konsensüs bulunmamaktadır.

İşte İrem Sak'ın uyguladığı plazma diyetine benzer bir örnek menü:

SABAH:

Badem sütü, muz ve çiğ bademle hazırlanmış yulaf ezmesi

ARA ÖĞÜN:

3 tam ceviz ya da üzerine tarçın serpilmiş bir orta boy elma

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Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

ÖĞLE YEMEĞİ:

Haşlanmış taze sebzeler yanında fırında tavuk ya da bulgur pilavı ve salata

ARA ÖĞÜN:

1 kase kaymağı alınmış yoğurt

AKŞAM YEMEĞİ:

Izgara balık ya da ızgara tavuk yanında bol yeşillikli salata

NOT: Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu tür diyet programlarının kişisel sağlık durumu, yaş, cinsiyet, aktivite seviyesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak uygulanması gerektiğidir. Bu tarz diyet programlarını uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli ya da diyetisyenle görüşmek önemlidir.