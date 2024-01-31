Yalan Dünya’nın Tülay’ı İrem Sak’ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...

PLAZMA DİYETİ NEDİR?

Plazma diyeti, kilo kaybını hedefleyen bir diyet programı olarak tanımlanmaktadır. İrem Sak'ın uyguladığı gibi, ünlülerin tercih ettiği bir diyet yöntemi olarak bilinir. Ancak, bu tarz diyetlerin sağlıklı ve uzun vadeli sonuçlar doğurup doğurmadığı konusunda bilimsel bir konsensüs bulunmamaktadır.

İşte İrem Sak'ın uyguladığı plazma diyetine benzer bir örnek menü:

SABAH:

Badem sütü, muz ve çiğ bademle hazırlanmış yulaf ezmesi

ARA ÖĞÜN:

3 tam ceviz ya da üzerine tarçın serpilmiş bir orta boy elma