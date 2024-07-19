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Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Niko karakteri ile hafızalara kazınan Özgür Çevik, son olarak Kaçış dizisinde boy göstermişti. Kariyeri boyunca pek çok başarılı dizi ve film projesine imzasını atan Çevik'in özel hayatı da merak konusu oluyor. Yakışıklı oyuncunun 4 senedir birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Çiftin düğünü ile ilgili detaylar belli oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 10:34 Güncelleme: 19.07.2024 10:34
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Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Yabancı Damat, Kırgın Çiçekler, Kiraz Mevsimi, Kül Masalı gibi birçok projede yer alan Özgür Çevik, sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturuyor.

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Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, gerçek hayatta da damat oluyor.

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Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Çevik, sevgilisi Hatice Kartoğlu ile olan ilişkisini resmiyete dökmeye karar verdi.

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Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Düğünün detayları ise belli oldu.

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Yabancı Damat’ın Niko’su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Ünlü çift, Eylül Ayında nikah masasına oturmayı planlıyor.