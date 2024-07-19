Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, evleniyor! Düğün ile ilgili detayları açıkladı...

Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Niko karakteri ile hafızalara kazınan Özgür Çevik, son olarak Kaçış dizisinde boy göstermişti. Kariyeri boyunca pek çok başarılı dizi ve film projesine imzasını atan Çevik'in özel hayatı da merak konusu oluyor. Yakışıklı oyuncunun 4 senedir birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Çiftin düğünü ile ilgili detaylar belli oldu.

ahaber.com.tr Giriş: 19.07.2024 10:34 Güncelleme: 19.07.2024 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL