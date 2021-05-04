Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti. Cumartesi akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Fenomen dizi Aslıhan Gürbüz ile İsmail Demirci'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.