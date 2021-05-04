HaberlerGaleriVedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...
Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. Başrollerinde; Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizinin final bölümünde değişiklik yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, son dönemde beklenen reyting sonucuna ulaşamıyor. Kanal ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.