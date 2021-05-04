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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. Başrollerinde; Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizinin final bölümünde değişiklik yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, son dönemde beklenen reyting sonucuna ulaşamıyor. Kanal ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:12
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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti. Cumartesi akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Fenomen dizi Aslıhan Gürbüz ile İsmail Demirci'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

VEDASI BEKLENİYORDU, TORNİSTAN YAPTI!

Karadeniz'in eşsiz kenti Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi bir kez daha değişti. Başta 60. bölümde veda edeceği konuşulan dizisinin bölüm sayısı uzatılmış, 67 ya da 68. bölümde biteceği gündeme gelmişti.

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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

Ancak son gelen haberlere göre dizinin 64. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Dizinin finalinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor.

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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

KUZEY YILDIZI FERİDE ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Yıldızı bugün üzücü bir haberle sona erdi. Bir bağ evinde olan Kuzey Mollaoğlu'na telefon geldi ve geçirdiği trafik kazası sonrası Feride'nin hayatını kaybettiği söylendi.

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Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölümünde; Mete'nin daveti üzerine onunla iftar yapmak için bir arkadaşının arabasına binen Feride restorandan ayrıldı. Akşam ailesiyle birlikte yemek yiyen Kuzey'e gelen telefon onu şok etti. Telefondaki polis memuru "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti" dedi.