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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş
Sezon finali yapacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken Hatun karakterine hayat veren Hatice Şendil özel hayatıyla dikkat çekti. Sosyal medyanın takip edilen oyuncularından Şendil'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil'in magazin gündemine oturan eski hali.
Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:47Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:47