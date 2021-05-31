31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

Sezon finali yapacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken Hatun karakterine hayat veren Hatice Şendil özel hayatıyla dikkat çekti. Sosyal medyanın takip edilen oyuncularından Şendil'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Hatice Şendil'in magazin gündemine oturan eski hali.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:47
  • 1
  • 84
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

Magazin dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in eski fotoğrafları sevenlerini hayrete düşürdü. Uyanış Büyük Selçuklu'da Terken Hatun'u canlandıran Şendil sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

Hayranlarının eski fotoğraflarına ilgi göstermesiyle yeniden gündeme gelen Şendil meğer bambaşka biriymiş. Ünlü oyuncu ile birlikte sanat camiasında birçok ismin eski halleri merak konusu oldu.

  • 3
  • 84
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Terken Hatun'u Hatice Şendil ve ünlülerin yıllar önceki halleri...

  • 4
  • 84
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

İlayda Çevik

  • 5
  • 84
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in değişimi olay oldu! Bambaşka biriymiş

İlayda Çevik