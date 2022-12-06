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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı
Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı ile Ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Doğan, bebek haberlerinin ortaya çıkması ile İranlı hayranı Arzu ile imam nikahı kıydıklarını açıklamıştı. Nihat Doğan doğacak olan erkek çocuklarına vereceği adı açıkladı. Bakın anlamı nereden geliyor?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:51Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:51