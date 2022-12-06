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Haberler Galeri Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı ile Ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Doğan, bebek haberlerinin ortaya çıkması ile İranlı hayranı Arzu ile imam nikahı kıydıklarını açıklamıştı. Nihat Doğan doğacak olan erkek çocuklarına vereceği adı açıkladı. Bakın anlamı nereden geliyor?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:51
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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile ağustos ayında sürpriz bir kararla evlenmişti. Olaylı düğün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

ÇOCUKLARININ ADI BELLİ OLDU

İranlı eşinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir evlat sahibi olacakları müjdesini alan çift, erkek olacağını öğrendikleri çocuklarına koyacakları ismi de belirledi.

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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

'AMİN BADIKAN'

8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak." dedi.

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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

BAKIN ANLAMI NE ÇIKTI

Nihat Doğan, anlamı merak edilen Badıkan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bad rüzgar demekmiş, Badıkan rüzgardan olan demek.

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Ünlü türkücü Nihat Doğan İranlı hayranıyla apar topar düğün yapmıştı! Nihat Doğan oğluna vereceği adı açıkladı

Nihat Doğan'ın hayranı Arzu ile evlilik serüveninde neler oldu? İşte ayrıntılar...