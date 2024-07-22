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Eski hali gündem oldu! 'Hiç estetiğim yok' demişti! Şarkıcı Göksel yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

'Uzaktan', 'Baksana Talihe', 'Sen Orda Yoksun' gibi listeleri alt üst eden şarkılara imzasını atan ünlü şarkıcı Göksel, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Konser alanlarını tıka basa dolduran başarılı şarkıcı, kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Göksel'in yıllar önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yorum yağmuruna tutulan Göksel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Göksel'in eski hali ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:54 Güncelleme: 22.07.2024 12:00
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Ünlü şarkıcı Göksel’in eski hali gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Göksel, ’Hiç estetiğim yok’ dedi...

Göksel Demirpençe ya da sahne ismiyle Göksel, şarkıları ile büyük bir kitle tarafından takip ediliyor.

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Ünlü şarkıcı Göksel’in eski hali gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Göksel, ’Hiç estetiğim yok’ dedi...

Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve tarzı ile de dikkat çeken Göksel, sevenlerini şoke etti.

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Ünlü şarkıcı Göksel’in eski hali gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Göksel, ’Hiç estetiğim yok’ dedi...

Geçtiğimiz günlerde Göksel'in yıllar önceki fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Ünlü şarkıcı Göksel’in eski hali gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Göksel, ’Hiç estetiğim yok’ dedi...

Adeta tanınmaz halde olan Göksel'in eski fotoğrafına binlerce yorum geldi.

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Ünlü şarkıcı Göksel’in eski hali gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Göksel, ’Hiç estetiğim yok’ dedi...

Seslendirdiği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Göksel, meğer estetik harikasıymış.