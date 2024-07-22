Eski hali gündem oldu! 'Hiç estetiğim yok' demişti! Şarkıcı Göksel yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

'Uzaktan', 'Baksana Talihe', 'Sen Orda Yoksun' gibi listeleri alt üst eden şarkılara imzasını atan ünlü şarkıcı Göksel, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Konser alanlarını tıka basa dolduran başarılı şarkıcı, kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Göksel'in yıllar önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yorum yağmuruna tutulan Göksel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Göksel'in eski hali ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 22.07.2024 11:54 Güncelleme: 22.07.2024 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL