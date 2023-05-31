Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş ünlü isimlerden şampiyonluğun ardından paylaşımlar geldi. Aralarında İbrahim Büyükak, Çağla Şikel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan'ın da yer aldığı Galatasaraylı ünlüler sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı. İşte ünlü aslanların sosyal medya paylaşımları...