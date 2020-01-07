Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.