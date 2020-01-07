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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir? Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yeni dizi Tutunamayanlar 7 Ocak akşamı TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. Çalışmaya hiç niyeti olmayan Tarık ile zengin ailesinin bir anda her şeyini kaybetmesiyle sudan çıkmış balığa dönen İrem'in komik aşk hayatını anlatıyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 18:57
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?