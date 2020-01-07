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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir? Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yeni dizi Tutunamayanlar 7 Ocak akşamı TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. Çalışmaya hiç niyeti olmayan Tarık ile zengin ailesinin bir anda her şeyini kaybetmesiyle sudan çıkmış balığa dönen İrem'in komik aşk hayatını anlatıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 18:57
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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

Tutunamayanlar konusu nedir? Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin izleyicileri Tutunamayan oyuncuları kimdir sorusuna yanıt arıyor. Dizide, hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık ile çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'in aşkı anlatılıyor. İşte, Tutunmayanlar dizisi oyuncuları ve konusu…

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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in

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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI KİMDİR?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Çiçeği burnunda oyuncu, Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olarak 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladı.

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Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.