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Haberler Galeri Aşk tehdit şantaj! Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi o malikanede...

Aşk tehdit şantaj! Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi o malikanede...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Elif'in hikayesinin ardından, olayın merkezindeki Hüseyin de programa bağlanarak asıl baba ve kızın kendisini dolandırdığını iddia etti. Elif ve ailesi Başkaya'nın tehdit ve şantajlarla kızı ile evlendiğini belirtirken Elif ise " Hüseyin beni 3 sene eve hapsetti. Bana psikolojik baskı yaptı. Beni bundan kurtarın. Beni tehdit etti. Kafama silah dayadı." dedi. Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya'nın Elif için yaptırdığı o malikaneyi gezdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 00:48
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya’nın Elif için yaptırdığı malikaneye gitti

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya’nın Elif için yaptırdığı malikaneye gitti

Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi merakla takip edildi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya’nın Elif için yaptırdığı malikaneye gitti

Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başka tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya’nın Elif için yaptırdığı malikaneye gitti

O anları anlatan baba Nurettin, "Biz Tik Tok'ta kızımla canlı yayındaydık. Borçlu olduğum için mağduriyetimden bahsediyordum. O sırada Muşlu bir arkadaş ile tanıştık. Canlı yayında konuşuyorduk. O sırada Hüseyin yayına geldi. Bizim köyde Ayşenur diye bir kız ile sevgiliymiş. Onu tanıyor musunuz? diyerek yayına geldi." dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya’nın Elif için yaptırdığı malikaneye gitti

"SİZE YARDIM EDECEĞİM, SİZİ KURTARACAĞIM"

Başından gelen olayı anlatan Elif ise "Babamın numarasının istedi. Babamla gece 02:00'ye kadar görüştü. Daha sonra benim numaramı bulmuş. Beni aradı. Amcamın oğlunun çocuğu olmuyordu. Tüp bebek desteği için konuştuk. Sonra size yardım edeceğim, sizi kurtaracağım" dedi. Bizi İstanbul'a çağırdı. Konakladık. Beni dişçiye götürdü. Dişçide "canını acıtmayın" gibi sözler kullandı. Ardından onun Ankara'da toplantısı varmış. Beraber Ankara'ya döndük. Ardından bizimle Samsun'a geldi. Evimizi beğenmedi. "Size yardım edeceğim" dedi.