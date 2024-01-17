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Haberler Galeri Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol'da kan donduran itiraf | Kayınvalide ile gelin bir oldu: Fare zehriyle öldürmek istedi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol'da kan donduran itiraf | Kayınvalide ile gelin bir oldu: Fare zehriyle öldürmek istedi

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan bir olay damga vurdu. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un bulunması için programa başvurdu. Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu. Ancak bugün programda Zeynep Nazan Korkut'un itirafları şoke etti. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf ederek, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı. İşte kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 23:42
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Türkiye Esra Erol’da şoke eden olay gün yüzününe çıktı! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Esra Erol’da şoke eden olay gün yüzününe çıktı! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi

Esra Erol, bu defa tüm stüdyoyu şoke eden bir olay işledi.

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Türkiye Esra Erol’da şoke eden olay gün yüzününe çıktı! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi

Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyledi.

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Türkiye Esra Erol’da şoke eden olay gün yüzününe çıktı! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi

Esra Erol ve ekibi Selçuk Korkut'a yardım etti ve kısa sürede Zeynep Nazan Korkut'a ulaştı.

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Türkiye Esra Erol’da şoke eden olay gün yüzününe çıktı! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu.