Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol'da kan donduran itiraf | Kayınvalide ile gelin bir oldu: Fare zehriyle öldürmek istedi

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan bir olay damga vurdu. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un bulunması için programa başvurdu. Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu. Ancak bugün programda Zeynep Nazan Korkut'un itirafları şoke etti. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf ederek, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı. İşte kan donduran olayın detayları...