26 Temmuz 2023, Çarşamba
Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını çatır çatır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, son dönemde kilosuyla sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ancak Kandemir'in son zamanlardaki dikkat çeken görüntüsü, hayranlarını şaşırtacak nitelikte. Yıllar geçtikçe kilo alan şarkıcı, uyguladığı etkili bir diyetle cayır cayır kilo verdi. Kandemir'in bu diyeti, merak edenlerin gözdesi oldu. İşte 61 kiloya düşme reçetesi...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:37
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