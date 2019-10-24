Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu’na hapis şoku

Yine iddiaya göre, 4 Ekim'de Karaloğlu ile Ünsal, Bebek semtindeki bir mekânda Vall'ın fotoğraflarını çekip el kol hareketi yaptı. Yaşadıkları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Elisabeth Mas Vall, koruma kararına uyulmaması nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 10 gün zorlama hapis talep etti.