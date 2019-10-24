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Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu’na hapis şoku
İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Elisabeth Mas, koruma kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle Ünsal ve Karaloğlu'nda şikayetçi oldu. Mahkeme Mas'in başvurusunu haklı bularak Tuba Ünsal ve sevgilisi hakkında zorlama hapsine karar verdi.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:25
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