Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Tuba Büyüküstün paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Tuba Büyüküstün şu sıralar ikizleri Maya ve Toprak ile zaman geçiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Son olarak sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Büyüküstün sosyal medyada büyük beğeni topladı.