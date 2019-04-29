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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Tuba Büyüküstün paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Tuba Büyüküstün şu sıralar ikizleri Maya ve Toprak ile zaman geçiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Son olarak sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Büyüküstün sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 29.04.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 15:49
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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Bir süredir ekranlarda olmayan Tuba Büyüküstün sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları Büyüküstün'e "doğal güzel" yorumlarında bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali…

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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İŞTE EMİNA JAHOVİC'İN MAKYAJSIZ HALİ

Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Emina Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Emina Jahovic, dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirtti.

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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı
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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.