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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

Teşkilat dizisinde canlandırdıkları Zehra ve Serdar rolleriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal Yurtçu ile Çağlar Ertuğrul sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 06:25
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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

Teşkilat dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu sosyal medyayı salladı. İkili arasındaki boy farkı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu başta olmak üzere ünlülerin boyları...

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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Teşkilat'ın Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

MİNE TUGAY - 170 CM