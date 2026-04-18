Tek celsede boşanan İrem Helvacıoğlu'ndan mutluluk pozları

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 16:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki 'Nefes' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın evliliği tek celsede bitti. Boşanır boşanmaz, türbeye giden ünlü oyuncu, şimdi de Instagram'dan paylaştığı mutluluk kareleriyle gündem olmaya başladı.

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan ve özel hayatıyla her adımı takip edilen İrem Helvacıoğlu, işletmeci eşi Ural Kaspar ile olan 1,5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. 28 Ekim 2024'te sürpriz bir kararla nikah masasına oturan çiftin mutluluğu, magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bir boşanma haberiyle son buldu.

ANLAŞMALI BİTTİ İlişkilerine verdikleri ikinci şansın ardından dünyaevine giren ikili, 2025 yılında kızları Sora'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ancak "mutlu aile" tablosu uzun sürmedi.

Kasım 2025'ten itibaren kulislerde konuşulmaya başlanan ayrılık iddiaları gerçeğe dönüştü. Daha önce hakkında çıkan boşanma haberlerini sert bir dille yalanlayan Helvacıoğlu, bu kez evliliğini anlaşmalı olarak bitirdi.

İLK HAMLE SOSYAL MEDYADAN GELDİ Boşanmanın resmileşmesinin hemen ardından ünlü oyuncu, dijital dünyada geçmişin izlerini sildi:



Profilindeki "Kaspar" soyadını kaldırdı. Eski eşiyle olan tüm romantik fotoğraflarını sildi. Ural Kaspar'ı takip etmeyi bıraktı.