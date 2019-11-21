Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu bakın hangi dizide oynamış

Sevgilisi Taner Ölmez ile görüntülenen Ece Çeşmioğlu'nun son olarak hangi dizide oynadığı merak ediliyordu. Taner Ölmez ve el ele yakalanan sevgilisi Ece Çeşmioğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olurken, özel hayatları mercek altına alındı. İkilinin hayatını araştıranlar boylarını öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadı. İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun boyları...