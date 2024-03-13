13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'un hırslı yarışmacısı Merve Aydın'ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas'ın babası o takımda forma giymiş...

Survivor'un hırslı yarışmacısı Merve Aydın'ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas'ın babası o takımda forma giymiş...

Survivor'a katılmaya doyamayan ve yarışmadaki hırs ve başarısıyla dikkat çeken Merve Aydın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Zorlu mücadelelerde rakiplerine karşı üstün performans sergileyen Aydın'ın eşi ise futbol dünyasında adını duyurmuş bir golcüymüş. Merve Aydın'ın merak edilen kocası bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:06
  • 1
  • 132
Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Merve Aydın, bu kez eşiyle gündeme geldi. Ünlü ismin eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgi, hayranlarını şaşırttı.

  • 2
  • 132
Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

Survivor All Star 2024 yarışması hız kesmeden devam ediyor. Geçmiş yıllarda beş kez Survivor'a katılan ve performansıyla adından söz ettiren Aydın, evli ve bir çocuk annesi...

  • 3
  • 132
Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile dünya evine giren Merve Aydın'ın bu mutlu birlikteliğinden 'Barlas' adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

  • 4
  • 132
Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

Mehmet Akif Filiz, aslında futbol dünyasında tanınmış bir isim olarak biliniyor.

  • 5
  • 132
Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

Golcü futbolcu olarak kariyerine başlayan Filiz, Boluspor, Türk Telekom, Aydınspor, Yeni Amasya gibi takımlarda forma giydi. 2012 yılında futbol kariyerine noktayı koyan Filiz, şimdi Merve Aydın ile mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...