Survivor’un hırslı yarışmacısı Merve Aydın’ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas’ın babası o takımda forma giymiş...

Golcü futbolcu olarak kariyerine başlayan Filiz, Boluspor, Türk Telekom, Aydınspor, Yeni Amasya gibi takımlarda forma giydi. 2012 yılında futbol kariyerine noktayı koyan Filiz, şimdi Merve Aydın ile mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...