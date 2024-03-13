HaberlerGaleriSurvivor'un hırslı yarışmacısı Merve Aydın'ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas'ın babası o takımda forma giymiş...
Survivor'un hırslı yarışmacısı Merve Aydın'ın futbolcu eşine bakın! Oğlu Barlas'ın babası o takımda forma giymiş...
Survivor'a katılmaya doyamayan ve yarışmadaki hırs ve başarısıyla dikkat çeken Merve Aydın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı. Zorlu mücadelelerde rakiplerine karşı üstün performans sergileyen Aydın'ın eşi ise futbol dünyasında adını duyurmuş bir golcüymüş. Merve Aydın'ın merak edilen kocası bakın kim çıktı.