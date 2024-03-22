Survivor'dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

Survivor All Star 2024 sezonunda kırmızı takımda yarışan Bozok Gören, adaya veda eden isim oldu. Survivor izleyicileri de yarışmadan ayrılan Bozok hakkında merak ettikleri bilgileri araştırmaya başladı ve ortaya çıkan bir bilgi herkesi şaşırttı. Bozok, yıllar önce ünlü sunucuyla sevgiliymiş ve ilişkileri sadece 3 yıl sürmüş. İşte Survivor Bozok'un eski aşkı...