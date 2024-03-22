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Survivor'dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

Survivor All Star 2024 sezonunda kırmızı takımda yarışan Bozok Gören, adaya veda eden isim oldu. Survivor izleyicileri de yarışmadan ayrılan Bozok hakkında merak ettikleri bilgileri araştırmaya başladı ve ortaya çıkan bir bilgi herkesi şaşırttı. Bozok, yıllar önce ünlü sunucuyla sevgiliymiş ve ilişkileri sadece 3 yıl sürmüş. İşte Survivor Bozok'un eski aşkı...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:47
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Survivor’dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

Survivor macerasına veda eden Bozok Gören'in hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada gündem olan Gören, şimdi evli ve bir kız babası olarak dikkat çekiyor.

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Survivor’dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Bozok Gören, aslen Ankaralıdır ve eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir. Mankenlik kariyerine 2000 yılında Neşe Erberk ajansında başlamış olan Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

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Survivor’dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Bozok Gören, 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir ve Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğuna sahiptir.

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Survivor’dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

Bozok'un özel hayatını araştıranlar ise eski sevgilisinin görünce adeta şaştı kaldı. Bozok Gören'in eski aşkı bakın hangi ünlü çıktı.

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Survivor’dan elenen Bozok Gören yıllar önce o ünlüyle sevgiliymiş! Eski aşkı çok tanıdık! Sadece 3 yıl sürmüş...

İşte, Bozok Gören başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...