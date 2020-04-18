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Haberler Galeri Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

Survivor'da bir süredir aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Sercan Yıldırım ve Nisa arasında yaşanan konuşma son bölüme damgasını vurdu. Survivor'ın yeni bölümünde Nisa'ya duygularını açan Sercan aldığı cevapla yıkıldı. İşte Sercan ve Nisa arasında yaşanan o anlar…

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:29
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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

Survivor'da bir süredir aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu haberleriyle gündeme gelen Sercan Yıldırım ve Nisa arasında beklenen konuşma gerçekleşti.

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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında yaptığı jest sonrası akıllara Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor sorusunu getirmişti.

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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

"NİSA'YA KIYAMIYORUM"

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı

SERCAN YILDIRIM AÇILDI

Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti. O konuşma gerçekleşti.