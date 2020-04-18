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Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa’ya açıldı! Aldığı ‘Ağabey’ yanıtıyla yıkıldı
Survivor'da bir süredir aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Sercan Yıldırım ve Nisa arasında yaşanan konuşma son bölüme damgasını vurdu. Survivor'ın yeni bölümünde Nisa'ya duygularını açan Sercan aldığı cevapla yıkıldı. İşte Sercan ve Nisa arasında yaşanan o anlar…
Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:29