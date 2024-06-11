Survivor'da İstanbul'u garantileyen Ogeday'ın sevgilisi bakın kimmiş! Herkes merak ediyordu! Nisa Bölükbaşı'ndan sonra...
Survior All Star 2024'te finale sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günler dokunulmazlığı kazanarak İstanbul'u garantileyen isim Ogeday oldu. Sevenleri tarafından yakın takibe alınana Ogeday'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Sevgilisinin kim olduğunu görenler adeta şaşkına döndü. İşte Survivor Ogeday Girişken'in kız arkadaşı...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
10:31
Survivor All Star'ın finale doğru adım adım ilerlerken, yarışmacılar arasındaki gerilim de doruk noktasına ulaşıyor. Şimdi ise, hem adadaki performansı hem de arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle dikkat çeken Ogeday'ın özel hayatı merak konusu oldu.
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.
Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlayan Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra, 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.
Survivor 2024 All Star'da İstanbul'u garantileyen Ogeday'ın sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Geçtiğimiz yıllar Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ile aşk iddialarıyla anılan Ogeday, şimdilerde başka bir isimle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.
İşte başta Ogeday Girişken olmak üzere ünlülerin sevgilileri...