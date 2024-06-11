Survivor’da İstanbul’u garantileyen Ogeday’ın sevgilisi bakın kimmiş! Herkes merak ediyordu! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.