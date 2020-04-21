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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı
İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'nin son bölümünde Gönüllüler takımında yarışan Barış ve Yasin arasında çıkan kavga olay yaratan görüntülere sahne oldu. Yumruk yumruğa birbirine giren ikili yarışmacı arkadaşları zor ayırırken izleyicilern aklına 'diskalifiye mi olacaklar' sorusunu getirdi. Kavga sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı diskalifiye kararını açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:37