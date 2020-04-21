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Haberler Galeri Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'nin son bölümünde Gönüllüler takımında yarışan Barış ve Yasin arasında çıkan kavga olay yaratan görüntülere sahne oldu. Yumruk yumruğa birbirine giren ikili yarışmacı arkadaşları zor ayırırken izleyicilern aklına 'diskalifiye mi olacaklar' sorusunu getirdi. Kavga sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı diskalifiye kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:37
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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

'Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüne, gönüllüler takımında yaşanan kavga damgasını vurdu.

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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi.

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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.

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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, sert şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

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Survivor’da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı kararı açıkladı

SERT SÖZLER!

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dediği duyuldu.