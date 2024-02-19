19 Şubat 2024, Pazartesi
Survivor'a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! "Bilmeyen varsa öğrensin..."
Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Oyuncu, son günlerde ise Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak, geçtiğimiz yıllarda mahkemelik olan Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, son paylaşımıyla yeniden herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:20
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