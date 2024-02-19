Survivor'a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! "Bilmeyen varsa öğrensin..."

Geçtiğimiz yıl Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek karşı dava açacağını paylaşmıştı.