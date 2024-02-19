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Haberler Galeri Survivor'a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! "Bilmeyen varsa öğrensin..."

Survivor'a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! "Bilmeyen varsa öğrensin..."

Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Oyuncu, son günlerde ise Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak, geçtiğimiz yıllarda mahkemelik olan Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, son paylaşımıyla yeniden herkesi şoke etti!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:20
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Survivor’a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! Bilmeyen varsa öğrensin...

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündemi sarsmış, yaşananlar ise uzun süre tartışılmıştı. Sessizliğini bozan Ayşe Aslanpay, Karacakaya'yı destekleyenlere yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Survivor’a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! Bilmeyen varsa öğrensin...

Herkes yeni sezonda olacak mı olmayacak mı konusunu tartışırken, Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan şoke eden bir açıklama geldi.

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Survivor’a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! Bilmeyen varsa öğrensin...

Geçtiğimiz yıl Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek karşı dava açacağını paylaşmıştı.

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Survivor’a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! Bilmeyen varsa öğrensin...

İkili sosyal medyada kozlarını paylaşmış, birbirlerini suçlayan sayısız paylaşım yapmıştı.

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Survivor’a katılacağı konuşuluyor... Batuhan Karacakaya’nın eski sevgilisinden şoke eden açıklama! Bilmeyen varsa öğrensin...

Karacakaya'nın Survivor 2024 iddialarıyla tekrardan gündeme gelmesi üzerine Aslanpay sessizliğini bozdu.